Oujda à l'heure du 8ème Festival des sciences de l’Oriental

La ville d’Oujda abrite, les 27 et 28 avril courant, la 8ème édition du Festival des sciences de l’Oriental organisé par la Fondation Omar Ibn Abdelaziz sous le signe ’"Dix ans d’existence … Une référence".

Cette manifestation scientifique par excellence, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a pour but de développer les curiosités scientifiques auprès d’un large public et d’exposer aux élèves, étudiants et passionnés des découvertes scientifiques les progrès enregistrés dans le vaste domaine de la science et de la recherche.

La cérémonie officielle d’ouverture du festival, organisé avec le soutien de l'Agence de développement de l'Oriental, et en collaboration avec la commune urbaine d’Oujda et d’autres partenaires institutionnels et associatifs, a été présidée par le wali de la région, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai.

Destinée à la jeunesse estudiantine et aux enfants de l’Oriental, cette 8è édition propose une panoplie d’activités de vulgarisation scientifique, sous forme d’ateliers traitant de différentes thématiques scientifiques. Rendez-vous des curieux et des passionnés des sciences, le festival se veut, selon ses initiateurs, un espace pour le partage du savoir, la contribution à une culture scientifique et technique et pour l’encouragement d’une jeunesse qui, inspirée, innove.

Il s’agit d’une occasion pour les élèves et les étudiants de la région d'enrichir leurs connaissances dans différents domaines et disciplines scientifiques : mathématiques, physique, robotique, astronomie, médecine, économie, génie civil, génie industriel et génie informatique.

Ces ateliers, animés deux jours durant par une jeunesse férue des sciences, issue de différentes facultés et écoles d’ingénieurs, ainsi que par des professeurs, se déroulent dans deux espaces, en l’occurrence le Parc Lalla Aïcha qui est ouvert au grand public et le chapiteau de la science qui accueille les enfants âgés entre 5 et 15 ans et leur offre l’opportunité d’assister à des activités éducatives et instructives dans le cadre d’ateliers englobant quatre grands axes.

Il s’agit de "L’homme à la conquête de l’univers" (astronomie), "L’homme maître de son monde" (économie), "L’homme, un organisme fabuleux" (médecine) et "L’homme éternellement enfant" (jeux).

Au programme de cette édition figure également une conférence-témoignages dont l’objectif est de donner aux étudiants lycéens, toutes branches confondues, plus de visibilité sur le choix de l’orientation et sur les différents métiers et filières de formation.

Dans une déclaration à la MAP, Samir Boudinar, vice-président de la Fondation Omar Ibn Abdelaziz, a fait remarquer que le festival qui souffle cette année sa 8è bougie après dix ans d’existence et d’efforts inlassables a pu jouer un rôle indéniable dans la présentation, la transmission et la vulgarisation des connaissances scientifiques auprès d’un large public (enfants, élèves, étudiants ) via des moyens et des méthodes simples et simplifiés.