Oujda : Plus de 180 exposants au Salon régional de l’artisanat

Plus de 180 exposants, hommes et femmes, participent aux activités du Salon régional de l'artisanat, organisé à Oujda sous le slogan "Notre artisanat, symbole de notre civilisation".



Organisé jusqu'au 4 janvier par la Chambre d’Artisanat de la région de l’Oriental, en partenariat avec la Maison de l’artisan et la Direction régionale de l’Artisanat de l’Oriental, ce Salon vise à mettre en valeur la richesse et la diversité des produits d'artisanat dans la région et à renforcer le rôle des artisans dans la préservation de l’identité culturelle marocaine et la promotion de l’économie locale.



Cette exposition, qui s’étale sur une superficie estimée à 2.500 mètres carrés, regroupe 126 stands présentant divers produits réalisés par des artisans représentant la préfecture et les provinces de la région de l’Oriental, ainsi que plusieurs régions du Royaume et certains pays d'Afrique, rapporte la MAP.



Les produits exposés comprennent notamment les tapis traditionnels, la maroquinerie, la poterie, les costumes traditionnels, les bijoux en argent, ainsi que d'autres objets artisanaux qui reflètent l'ingéniosité des artisans marocains, et la diversité et la richesse du patrimoine culturel dont jouit le Maroc.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre d’Artisanat de l’Oriental, Mohamed Kaddouri, a noté que ce Salon connait depuis son ouverture une affluence inattendue, que ce soit en termes de nombre de participants, de visiteurs ou de ventes, mettant en exergue l'importance de ce Salon qui présente des produits incarnant l'identité marocaine authentique.



Il a ajouté que cet événement, qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'expositions similaires qui seront organisées par la Chambre dans les différentes provinces de la région de l’Oriental, constitue une occasion idoine pour les exposants pour commercialiser leurs produits, ainsi que pour échanger leurs expériences et expertises avec des artisans venant de diverses provinces et régions du Royaume.



Plusieurs exposants ont relevé, de leur côté, l'importance de telles initiatives qui permettent aux artisans d’exposer et de commercialiser leurs produits, et de développer leurs connaissances pour les améliorer et les valoriser davantage, notant dans ce sens que ce Salon constitue également une opportunité pour échanger des idées et des expériences entre les différents exposants.



Il est à noter que ce Salon régional, qui a ouvert ses portes aux visiteurs le 26 décembre, est organisé en coopération avec la Wilaya de l'Oriental, le Conseil régional, le Conseil préfectoral d'Oujda-Angad et la Commune d'Oujda.