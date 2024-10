Oujda : Mise en avant du rôle des centres de formation et de qualification dans l’autonomisation des femmes

Les journées portes ouvertes dans les clubs féminins et les centres de qualification professionnelle, initiées par la Direction régionale de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (secteur de la Jeunesse) de l’Oriental, ont constitué une occasion pour mettre en avant le rôle de ces établissements dans l’insertion socio-professionnelle des femmes.



Cette manifestation, organisée récemment à Oujda, a été mise à profit pour sensibiliser sur l’importance de ces centres en termes de formation, d’encadrement et d'autonomisation des jeunes filles et des femmes et de mettre en exergue les services rendus par ces établissements et les efforts consentis pour adapter les formations aux exigences du marché de travail.



La Directrice régionale du secteur de la Jeunesse de l'Oriental, Mme Nour Najia a souligné, dans une déclaration à la MAP, l’intérêt particulier qu’accorde le ministère de tutelle à ces établissements et à l’amélioration de la qualité des formations qu’ils assurent, faisant savoir dans ce sens qu’un programme riche et varié a été concocté à l’occasion des journées ouvertes.



Ces établissements dédiés aux jeunes filles mais aussi aux femmes de plus de 30 ans, a-t-elle fait remarquer, ont connu au fil des années une évolution remarquable à tous les niveaux et les journées portes ouvertes offrent l’opportunité aux différentes parties prenantes d’informer les visiteurs sur l’offre de formation et les multiples activités en termes d’orientation, de soutien, d'encadrement, de formation, de stages et d'épanouissement de cette catégorie.



Aussi, l’offre de formations dispensées par lesdits établissements ne cesse d’évoluer pour assurer son adéquation avec le développement et les progrès que connaît le Maroc en général, et la région de l’Oriental en particulier, mettant en exergue l’intérêt accordé dans le contexte actuel aux nouvelles technologies et à la formation au digital.



La responsable s’est réjouie des résultats obtenus grâce à la conjugaison des efforts des différentes parties, précisant que de nombreux projets ont été montés entre 2016 et 2022, à titre individuel ou dans le cadre de coopératives, par des bénéficiaires de la formation au sein des centres de qualification professionnelle et des clubs féminins.



Et de conclure que les initiatives menées par le Département de la Jeunesse en vue de renforcer l’offre de formation et pour encourager l’entrepreneuriat et inciter à l’innovation, en plus de la diversification des partenaires qui peuvent apporter un surplus en termes de formation et d’épanouissement, ont donné plus de chance à l’autonomisation économique des femmes dans la région de l’Oriental et renforcé leur rôle crucial dans la société.



De son côté, Mimouna Chafi, directrice du Centre régional de formation et de qualification professionnelle à Oujda, a expliqué que cet établissement accueille chaque année plus de 200 bénéficiaires d’une panoplie de formations diplômantes (informatique, pâtisserie, couture traditionnelle et moderne, restauration, coiffure, …).



Créé en 1981, ce Centre qui est doté des équipements nécessaires et de ressources humaines qualifiées s’attèle à disposer aux femmes et aux jeunes filles une formation de qualité et en phase avec la réalité du marché de l’emploi afin de réunir toutes les conditions nécessaires à même de faciliter leur insertion socio-professionnelle, a-t-elle expliqué.



Des bénéficiaires des services du Centre ont exprimé, de leur part, leur satisfaction quant à la nature et la qualité des cours et formations dispensés qui les aident à acquérir les compétences requises pour une insertion réussie dans le marché du travail et leur ouvrent des perspectives prometteuses pour jouir d’une autonomie économique.