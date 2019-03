Ouarzazate séduit de plus en plus les médias espagnols

Le marché touristique espagnol est une niche prometteuse. Les responsables touristiques de Ouarzazate en sont conscients. Ils sont déjà en train de préparer le terrain pour développer davantage d’opportunités d’affaires dans ce sens. Et pour commencer, une délégation de journalistes espagnols se rend, à fin mars, à Ouarzazate dans le cadre de la promotion touristique de la destination auprès des citoyens ibériques. Le dernier séjour des professionnels du tourisme de la capitale du cinéma à Madrid lors du salon Fitur 2019, a été le prélude d’une relation qui semble prendre un chemin prometteur.

Initiée par le Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate (CPT), en partenariat avec le Conseil communal et en coordination avec l’Association nationale des journalistes professionnels à Marrakech et l’Union des journalistes espagnols, cette visite vise à promouvoir les atouts de la province, notamment le ksar d’Ait Benhaddou et la kasbah de Taourirt, les oasis de Skoura et de Fint, le musée et les studios du cinéma ainsi que des infrastructures hôtelières et de loisirs.

Cette visite intervient suite à la participation du CPT de Ouarzazate en janvier dernier au Fitur en Espagne, événement qui a été marqué par une réunion entre Rahou Belghazi, président du CPT de Ouarzazate, et le représentant de l’Union des journalistes espagnols à Madrid.

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont engagées à promouvoir la destination de Ouarzazate auprès des citoyens espagnols et de conforter la croissance enregistrée sur ce marché avec une progression de 9% des arrivées à fin novembre 2018.

«Nous comptons beaucoup sur le marché espagnol étant donné la proximité, les liens historiques et un regain d’intérêt des Espagnols pour plusieurs destinations marocaines, dont Ouarzazate», a souligné M. Belghazi.

Par ailleurs, il est prévu que la délégation espagnole effectuera des visites auprès des établissements touristiques, (hôtels, maisons d’hôtes, restaurants…) afin de mieux communiquer sur le potentiel touristique de Ouarzazate.

De par ses différentes manifestations, le CPT est l’un des plus actifs au Royaume et œuvre en permanence avec ses partenaires pour la promotion de la destination afin d’attirer davantage de touristes étrangers.