Orange Maroc finalise l’ acquisition d’Etix Everywhere Maroc

Orange Maroc poursuit sa stratégie de développement dans le domaine de l’ICT en finalisant l’acquisition d’Etix Everywhere Maroc, et se dote ainsi d’un datacenter neutre aux standards internationaux, certifié TierIII «Design» et «Constructed Facility» par l’Uptime Institute. «Les datacenters sont des actifs stratégiques pour le développement d’Orange Maroc pour deux raisons. Tout d’abord, ils contribuent au développement des services IT de nos clients Entreprises en droite ligne avec le plan Engage 2025 du groupe Orange.



Ce plan prévoit que lesfiliales du groupe se positionnent comme de véritables opérateurs de services d’infrastructures IT/Telecom. Ces derniers devront aussi accompagner les entreprises avec l’avènement de la 5G, qui est exigeante en latence et promet une croissance explosive du volume des données : nous devrons donc revoir la conception de notre architecture réseau, en rapprochant les centres d’hébergement de nos antennes, afin de garantir un délai de latence répondant aux nouveaux enjeux de la 5G. La conception innovante des datacenters d’Etix Everywhere permet de répondre à ces deux enjeux», déclare Brahim Sbai, vice-président B2B d’Orange Maroc.



Seul datacenter sur Casablanca à bénéficier de la certification Tier III «Constructed Facility», le datacenter d’EtixEverywhere Maroc répond aux meilleurs standards de l’industrie, notamment grâce à une solution technique industrialisée déployée sur l’ensemble des infrastructures exploitées à l’international par Etix Everywhere. La première phase du datacenter bénéficie d’une continuité de service de 100% depuis sa mise en service en mai 2015. A terme, le datacenter offrira plus de 1.000 kW de capacité d’hébergement via 3 modules techniques indépendants. Le centre d’hébergement bénéficie de la présence des 3 opérateurs télécoms en double adduction, garantissant une excellente connectivité et une faible latence à ses clients. Il est donc, et restera, neutre d’un point de vue Telecom, ce qui permettra aux clients de choisir librement leur(s) opérateur(s).



Etix Everywhere s’est spécialisée depuissa création dansla construction et l’exploitation de «Edge Datacenters» ou encore de «Datacenters de proximité». Ce datacenter constitue donc une nouvelle brique dansla montée en valeur de l’offre de services d’Orange Maroc qui vise à accompagner à la fois les entreprises locales mais aussi les grands comptes dans leur stratégie de digitalisation en leur offrant un espace d’hébergement en colocation totalement sécurisé mais aussi en étendant l’offre d’infrastructures Cloud publics & privés sur ce nouveau datacenter.