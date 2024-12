"Optimisme prudent" et "réalisme" à Washington sur une possible trêve à Gaza

Les Etats-Unis ont dit mardi faire preuve d'un "optimisme prudent" et de "réalisme" quant à la perspective de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza, après plus d'un an d'un conflit dévastateur entre Israël et le Hamas palestinien.



Le Hamas a affirmé mardi que les discussions menées au Qatar en vue d'un accord de trêve et de libération des otages à Gaza étaient "sérieuses et positives". Et selon une source proche des pourparlers, une délégation israélienne est arrivée lundi à Doha pour rencontrer des médiateurs, information que les autorités israéliennes n'ont pas confirmée.



"Je pense qu'optimisme prudent est une bonne manière de le caractériser, bien que grandement modéré par le réalisme", a dit à la presse le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller.



"Il y a déjà eu des moments où nous étions proches d'un accord et pensions que les divergences étaient surmontables, mais en fin de compte nous ne parvenions pas à un accord", a-t-il rappelé.



Selon lui, les Etats-Unis, de loin le premier soutien politique et militaire d'Israël, peuvent seulement "essayer de trouver des compromis, mais nous ne pouvons pas dicter à l'une ou l'autre partie les choix qu'elle doit faire".



Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a effectué plus d'une dizaine de visites au Moyen-Orient depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a répondu par une guerre dévastatrice à Gaza.



Vendredi dernier, Antony Blinken avait dit voir des "signes encourageants" d'un progrès vers un cessez-le-feu à Gaza lors d'un voyage en Turquie, demandant à Ankara d'utiliser son influence sur le Hamas.