Omniprésence du Groupe socialiste

Hamid Eddarrak : Insuffisance des effectifs de médecins spécialistes et manque d’équipements médicaux

Mohamed Laâssel : Coupures récurrentes du courant électrique en milieu rural

Fadel Berrass : Des infrastructures routières vétustes

Khaddouj Slassi : Pour une vie digne des personnes âgées

Les interpellations des membres du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, lors de la séance plénière tenue ce lundi, à l’hémicycle, se sont, comme à l’accoutumée, focalisées sur les questions qui constituent les préoccupations vitales et urgentes des citoyens. Ainsi, le député ittihadi, Hamid Eddarrak, a adressé au ministre de la Santé et de la Protection sociale une question orale se rapportant aux grandes insuffisances enregistrées au niveau des effectifs des médecins spécialistes et des équipements nécessaires dans les différents établissements hospitaliers publics. Le parlementaire, membre du Groupe socialiste, a précisé qu’alors que le gouvernement s’est engagé à consolider les services de la santé publique parla satisfaction des besoins essentiels en la matière et à fournir tous les moyens à même de développer les prestations sanitaires, nombreux sont les hôpitaux publics qui manquent d’équipes médicales spécialisées et d’équipements appropriés, ce qui contraint les malades à se déplacer entre les provinces à la recherche de soins avec tout ce que cela suppose comme frais et souffrances quasi quotidens. Pour sa part, le député usfpéiste, Mohamed Laâssel, a adressé, à la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, une question orale circonstancielle relevant les coupures récurrentes du courant électrique, particulièrement en milieu rural. A ce propos, il a indiqué que ce phénomène persiste en dépit des plaintes et doléances exprimées parla population et la société civile. En effet, a souligné le parlementaire ittihadi, nombre de citoyens du monde rural déplorent l’état médiocre des services de l’ONEP bien qu’ils se soient toujours acquittés des redevances de leurs factures de consommation, par ailleurs souvent exorbitantes. Les coupures, rapporte le député Laâssel, durent parfois plus de trois mois, ce qui engendre l’endommagement de plusieurs équipements électroménagers domestiques et des pertes considérables en matière d’investissements agricoles reposant sur l’alimentation électrique. A cet effet le parlementaire membre du Groupe socialiste a interpellé la responsable gouvernementale au sujet des raisons réelles qui justifient lesdites coupures. De son côté, le député Fadel Berrass a formulé, à l’adresse du ministre de l’Equipement et de l’Eau, une question orale circonstancielle ayant trait à la fragilité des infrastructures routières, qui se dévoile systématiquement à l’occasion de toutes les précipitations pluviométriques que connaît le pays. Le parlementaire usfpéiste s’est référé, pour étayer la gravité de cette situation, à un rapport établi par le Groupement d’action thématique formé par la Chambre des représentants lors de la législature précédente autour de la problématique « Le développement rural… espace des zones montagnardes», notant le laxisme traduit par l’absence d’entretien des routes qui se détériorent de jour en jour du fait de la négligence… C’est à ce sujet épineux que le parlementaire Berrass, membre du Groupe socialiste, a interrogé le ministre sur les mesures et dispositions préconisées par son département en matière d’entretien, de restauration et d’habilitation des infrastructures routières et des ponts quasiment impropres à l’usage des voyageurs. Quant à la députée parlementaire Khaddouj Slassi, elle a reclamé l’intervention efficiente du gouvernement pour assurer la vie digne des personnes âgées, soulignant que cette catégorie de la population marocaine mérite une attention particulière au vu des sacrifices qu’elle a consentis au service de la patrie et de toutes les formes de contributions longtemps déployées pour l’épanouissement du pays. Cela, a insisté Khaddouj Slassi, requiert une reconnaissance concrète et une action sérieuse à même d’offrir à ces personnes la vie qu’elles méritent sur le plan matériel mais aussi moral…