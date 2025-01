Olaf Scholz : Expulser les Palestiniens de Gaza serait inacceptable 

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré mardi qu'une expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza vers l'Egypte ou la Jordanie comme suggéré par le président américain Donald Trump serait "inacceptable".



"A la lumière de récentes déclarations publiques, je dis très clairement que tout projet de déplacement - l'idée selon laquelle les citoyens de Gaza seront expulsés vers l'Egypte ou la Jordanie - est inacceptable", a déclaré Scholz lors d'un meeting électoral à Berlin.



Samedi, M. Trump a avancé l'idée de "nettoyer" Gaza après et de déplacer les Palestiniens du territoire dévasté par la guerre vers l'Egypte ou la Jordanie, "un autre endroit où ils pourraient peut-être vivre en paix pour une fois".



S'exprimant mardi, M. Scholz a réaffirmé son soutien à une solution fondée sur la coexistence de deux Etats et a déclaré que l'Autorité palestinienne devrait assumer la responsabilité de la bande de Gaza. "La paix n'est possible que s'il y a l'espoir d'un avenir autonome", a déclaré M. Scholz.



"Tous ceux qui croient qu'il peut y avoir une chance de paix dans la région qui ne soit pas fondée sur l'autonomie de la Cisjordanie et de Gaza dans un Etat palestinien doivent savoir que cela ne marchera pas", a-t-il ajouté.