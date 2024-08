Office des changes: 63,2% des échanges commerciaux en 2023 effectués avec l’Europe

L’Europe demeure le principal partenaire commercial du Maroc avec une part de 63,2% dans le total des transactions de marchandises en 2023, contre 58,8% en 2022, selon l'Office des changes.



Une part de 86,5% de ces échanges est réalisée avec les pays de l’Union européenne, souligne l'Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc pour l'année 2023, précisant que les échanges avec l’Europe se chiffrent à 724,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2023 contre 685,8 MMDH, soit une augmentation de 5,7%.



Par pays, les échanges sont effectués principalement avec l’Espagne (28,9%), la France (22,5%), l’Italie (7,8%), l’Allemagne (7,4%) et la Turquie (6,7%), fait savoir la même source.

Par ailleurs, les échanges du Maroc avec l’Asie ont enregistré une baisse de 15,8% en 2023. Leur part dans le total des échanges est passée de 22,1% en 2022 à 18,9% en 2023, rapporte la MAP.



Cette situation s’explique essentiellement par le recul des échanges commerciaux avec l’Arabie Saoudite (-49,1%) et avec l’Inde (-33,7%), précise l'Office des changes.



La Chine quant à elle se positionne toujours en tête des partenaires asiatiques du Maroc avec une part de 36,7% en 2023, en hausse par rapport à 2022 (+30%), indique la même source, notant que les échanges commerciaux avec la Chine poursuivent leur progression et ce, pour la douzième année consécutive, affichant une hausse de 2,8% par rapport à 2022.



Les échanges avec l’Amérique, par contre, s’inscrivent en baisse de 6,7% en 2023. Cette évolution est le résultat principalement de la diminution des échanges avec l’Argentine (-45,7%) et la Trinité-et-Tobago (-57,6%).



Les échanges avec l’Afrique régressent également en 2023 passant de 64,4 MMDH à 52,7MMDH. L’Égypte demeure pour la cinquième année consécutive le principal partenaire africain, suivie en 2023 du Djibouti, classé troisième pays partenaire du Maroc une année auparavant.



Quant aux échanges avec l’Océanie, ils restent limités et représentent 0,3% des échanges. Ils enregistrent une hausse de 564 millions de dirhams (MDH), générée par la progression des échanges avec l’Australie de 962 MDH, compensée toutefois par la baisse des échanges avec la Nouvelle Zélande de 426 MDH.