OCP Africa et l’UM6P posent la première pierre de la Digital Farming School en Côte d’Ivoire

OCP Africa et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont procédé, vendredi à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, à la pose de la première pierre d’une école digitale d’agriculture dénommée «digital farming school», marquant un jalon majeur dans le domaine de l'éducation et de l'innovation agricole en Afrique subsaharienne.



Cet investissement de grande importance vient s'ajouter aux projets majeurs que réalise le Maroc en Côte d'Ivoire, dans le droit fil des Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une coopération Sud-Sud mutuellement avantageuse, rapporte la MAP.



La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée en présence notamment de MM. Adama Diawara, ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur, Abdelmalek Kettani, Ambassadeur de SM le Roi en Côte d'Ivoire, Mohamed Hettiti, vice-président de l'OCP pour l'Afrique de l'Ouest, et Bouchaib Boulanouar de l’UM6P.



Cette école pionnière, avec son approche pédagogique novatrice, sera le premier projet de ce genre sur le continent, offrant de nouvelles opportunités aux jeunes ivoiriens passionnés par l'AgriTech, souligne l’OCP Africa dans un communiqué.



Réalisée en étroite collaboration avec l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB-Côte d’Ivoire), la Digital Farming School sera la première antenne de l'Université Mohammed VI Polytechnique en Afrique subsaharienne, située dans la Technopole de Yamoussoukro.



«Le projet verra le jour en cette année de la Jeunesse en Côte d’Ivoire, telle que décrétée par Son Excellence le Président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, démontrant ainsi l'engagement du gouvernement ivoirien à soutenir les initiatives éducatives et technologiques pour la jeunesse», note le communiqué.



Dans les 10 à 12 prochains mois, la première cohorte d'une centaine de jeunes talentueux intégrera l'école, bénéficiant d'une formation d'excellence en Agritech et ayant comme laboratoire une ferme expérimentale jouxtant l’école, selon la même source.



La mise en place de cette école s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Groupe OCP et le Gouvernement Ivoirien signé par les ministres de l’Agriculture et celui de l’Industrie, sous le leadership du Premier ministre Patrick Achi.



L'écosystème d'innovation de l'école sera renforcé par la participation d’une centaine de startups en agritech partenaires du Farming Innovation Program, lancé par OCP Africa en partenariat avec AgriEdge et l’UM6P, fait savoir le communiqué, ajoutant que ces partenaires collaboreront étroitement avec l'école pour apporter leur expertise, créer des opportunités de mentorat et favoriser la création d'entreprises innovantes dans le secteur agricole.



La Digital Farming School a pour vision de mettre en place un concept novateur de formation en AgriTech, offrant aux jeunes ivoiriens une opportunité unique de développer des compétences de haute valeur dans le domaine de l'agriculture numérique.



En se basant sur une approche pratique, l'école sera adossée à une ferme digitale de référence, permettant aux étudiants d'apprendre en pratiquant (Learning by Farming) et en partageant leurs connaissances entre pairs (Peer Learning).



Cité par le communiqué, Mohamed Anouar Jamali, Directeur Général d’OCP Africa a déclaré : «Nous sommes ravis de poser la première pierre de la Digital Farming School ici à Yamoussoukro, qui contribuera à ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse ivoirienne dans le domaine de l'AgriTech, renforçant l'innovation, l'entrepreneuriat et la transformation numérique de l'agriculture en Côte d'Ivoire et en Afrique».



OCP Africa, filiale du Groupe OCP, a pour mission de contribuer au développement d'écosystèmes agricoles intégrés en Afrique. Elle travaille étroitement avec les agriculteurs pour contribuer à développer le potentiel agricole du continent africain à travers des solutions adaptées aux conditions locales et aux besoins des sols et cultures.



L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), symbole d’une nouvelle Afrique active, impliquée, entreprenante et ambitieuse, est un centre d’excellence qui forme une nouvelle génération de leaders engagés, bâtisseurs de l’Afrique de demain.