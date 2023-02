OCDE: Le commerce de marchandises du G20 recule au T4-2022

La croissance du commerce de marchandises du G20 en valeur, mesurée en dollars courants des Etats-Unis, a reculé au quatrième trimestre de 2022 par rapport au trimestre précédent, a indiqué, jeudi, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



Poursuivant une tendance à la baisse depuis le pic atteint au T2-2022, les exportations et importations ont diminué de 3,5% et 3,1%, respectivement, reflétant l'atonie de la demande mondiale et la baisse des prix de l'énergie, précise l'Organisation, basée à Paris.



La chute des prix du pétrole a particulièrement pesé sur le commerce de marchandises en Amérique du Nord, les exportations reculant de 6,7% au Canada, de 5,4% aux Etats-Unis et de 3,1% au Mexique au T4 2022, d'après la même source.



A l’inverse, les exportations de marchandises ont augmenté de 0,9% dans l'Union européenne, les fortes ventes de machines et de matériel de transport en Italie, en France et en Allemagne ayant partiellement compensé la baisse des expéditions de produits chimiques et métalliques, rapporte la MAP.



Au Royaume-Uni, les exportations ont baissé de 1,6%, tirées par l'énergie et les produits chimiques, note l'Organisation, relevant que les exportations et importations chinoises ont diminué de 7,1% et 2,5%, respectivement, car les mesures strictes de confinement liées à la COVID-19 ont pesé sur le commerce, notamment de l'électronique.



La faiblesse de la demande chinoise a exercé une pression supplémentaire sur le commerce en Asie de l'Est. Les exportations coréennes ont chuté de 8,3%, principalement en raison de la chute des prix des semi-conducteurs, tandis que les exportations japonaises ont diminué de 1,4%.



La baisse des ventes de matières premières a eu un impact sur les exportations de l’Afrique du Sud (-9,7%), de l'Indonésie (-7,4%) et de l'Arabie saoudite (-14,5%).



Le commerce de services du G20 en valeur, mesuré en dollars courants des États-Unis, a baissé également au T4-2022. Selon les estimations de l'OCDE, les exportations et importations ont diminué de 0,8% et de 1,5% respectivement, après une baisse de 1% et une hausse de 0,3% enregistrées au T3-2022.



Les coûts d'expédition étant revenus à leurs niveaux d'avant la pandémie, la valeur du commerce des services de transport s'est fortement contractée dans l'ensemble du G20, tandis que les voyages ont continué à se redresser par rapport aux niveaux les plus bas de la COVID-19.



Les exportations de services ont baissé de 1,5% en France et de 1,7% au Royaume-Uni, tandis que les importations ont diminué à un rythme plus lent dans les deux pays, note la même source.



En Allemagne, les exportations et importations ont baissé respectivement de 1,9% et de 3,9%, malgré de fortes dépenses de voyage. L'Italie, en revanche, a enregistré une augmentation de ses exportations (+4,5%) et importations (+2,9%), reflétant une reprise des voyages. L'effondrement des recettes de transport et les confinements récurrents ont pesé sur les exportations chinoises (-12,6%).



De même, les exportations et importations coréennes ont fortement reculé. Au Canada, les exportations et importations ont diminué de 0,7% et de 4%.



En revanche, les Etats-Unis ont enregistré une hausse de 4,3% de leurs exportations, tirées par les voyages, les transports et les services aux entreprises. Un rebond des voyages a également alimenté la croissance des exportations du Japon (+2,9%), de l’Australie (+5%) et du Brésil (+2,1%).