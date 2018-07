Nouvelle édition du Forum de la calligraphie à Marrakech

La 3ème édition du Forum de l’art de la calligraphie dédiée au défunt calligraphe marocain Mohamed Amzal, dont le coup d’envoi a été donné vendredi à Marrakech, constitue une occasion pour mettre en évidence la beauté et la particularité de cet art et rendre hommage aux pionniers de la calligraphie arabe. Organisée par l’Association marocaine de calligraphie, cette manifestation de trois jours a été marquée par l’organisation d’une soirée musicale et un hommage rendu au calligraphe syrien Khaled Al Saaï et aux différents invités marocains et arabes de ce forum.

Intervenant à cette occasion, le président de l’Association, Mohamed Amzil, a souligné que cet événement constitue une occasion pour mettre en valeur la beauté et la singularité de la calligraphie arabe dans la souplesse et la flexibilité de l’écriture, ainsi que de rendre un vibrant hommage au défunt calligraphe Mohamed Amzal, l’un des grands maîtres calligraphes marocains qui s’est intéressé à l’enseignement de cet art à travers ses diverses œuvres, notamment “Les secrets du dessin dans la calligraphie de la copie” et d’autres qui expriment sa perception de l’art de la calligraphie. Et d’ajouter que ce forum de Marrakech est une continuité de celui de Rabat qui a été marqué par un hommage rendu au défunt calligraphe Ali Benyaich et au calligraphe Mohamed El Maslouhi, secrétaire général de l’Association marocaine de calligraphie.

Cette manifestation connaît la participation d’une soixantaine de calligraphes et artistes marocains, ainsi que leurs homologues arabes venant notamment de Tunisie, d’Algérie, d’Egypte et de Turquie.

Au programme de ce rendez-vous, figurent une exposition sur l’art de la calligraphie, des conférences et ateliers animés par des invités d’honneur en provenance de pays arabes et des experts marocains. L’Association marocaine de calligraphie a vu le jour en 2014, à l’initiative de l’artiste, peintre, calligraphe et designer Mohamed Amzal, qui a fait partie, la même année, du jury de la Biennale de la calligraphie arabe à Sharjah, aux Emirats arabes unis, en coopération avec plusieurs autres calligraphes ainsi que des chercheurs.