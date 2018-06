Nouvelle édition du Festival maghrébin du film d'Oujda

La 7ème édition du Festival maghrébin du film d'Oujda aura lieu du 23 au 27 juin courant dans la capitale de l'Oriental sous le thème "Le cinéma, un langage universel". Selon l'association CinéMaghreb, initiatrice de l'événement, ce festival, qui sera marqué cette année par un vibrant hommage à l'artiste feu Mustapha Rouass, est de nature à insuffler une nouvelle dynamique au domaine artistique au niveau de la région, à contribuer à la préservation et au rayonnement des traditions locales et à s'ouvrir aux expériences internationales dans le but de renforcer les relations entre les différents peuples et cultures.

Parallèlement à la compétition officielle, des projections de films au sein des institutions sociales et en plein air sont prévues dans les différentes villes de la région, ajoute la même source, notant que les cinéphiles et les étudiants passionnés du septième art bénéficieront également de formations aux métiers du cinéma notamment l'analyse de l'image, le scénario, l'initiation à la vidéo, la réalisation et la production.

Au menu de cette édition, qui verra la présence d'une pléiade d'artistes venus notamment de l'Egypte et du Liban, figurent une matinée "Ciné Kids" consacrée aux enfants, des séminaires scientifiques, un master class et des rencontres artistiques avec des écrivains, dramaturges et poètes, en présence de figures artistiques, culturelles et sociales de renom.