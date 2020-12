Nouvelle édition du Festival international du qanun

La Fondation Riyad Al-Qanun au Maroc organisera du 12 au 17 décembre, la cinquième édition du Festival international du qanun en version virtuelle sous le thème “l’instrument du qanun unifie les cœurs”. Dans un communiqué, la fondation indique que cette édition, qui vise à élargir le public des amateurs de cette belle musique, sera marquée par la participation de nombreux musiciens célèbres du Maroc, du Liban, d’Egypte, de Libye et d’Algérie.



La même source ajoute qu’en dépit de la conjoncture sanitaire due au coronavirus, la direction du festival, étant fermement convaincue que le “véritable art est celui qui cherche à contribuer à surmonter les crises de toute nature”, a tenu à organiser cet événement culturel en version virtuelle à sa date habituelle, permettant ainsi au public de suivre les différents spectacles musicaux. Les circonstances exceptionnelles que traverse le Maroc, à l’instar d’autres pays du monde, en raison des mesures de prévention pour faire face à la propagation de l’épidémie de covid 19, constituent une opportunité d’élargir le public et les amateurs de l’instrument du qanun, en offrant la possibilité au plus grand nombre de suivre les spectacles à travers les réseaux sociaux, selon la direction du festival.



Le Festival international du qanun a connu un riche parcours artistique grâce à l’apport de Riyad AlQanun-Maroc, permettant à Rabat, en tant que ville lumière et capitale de la culture du Royaume, de s’ouvrir à son environnement international pour promouvoir les valeurs de tolérance et d’ouverture, et pour partager des expériences créatives, indique le communiqué. Les différents spectacles musicaux programmés seront diffusés sur les plateformes des réseaux sociaux du festival.