Nouvelle édition du Festival du rire de Rabat "Aji Thdm" 

Cinq ans après la mort de Johnny Hallyday, son fils, David Hallyday lui rend hommage en musique. Ce vendredi, l'artiste a dévoilé un nouveau single, Le plus heureux des hommes, à l'histoire assez particulière.



Et pour cause, le titre, oublié dans un tiroir depuis 21 ans, date de 2002 et a été retrouvé par David Hallyday il y a huit mois au détour de son déménagement au Portugal. Ce morceau est d'autant plus symbolique pour l'artiste qu'il l'avait à l'époque écrit et composé pour son père, Johnny Hallyday, mort en 2017 à l'âge de 74 ans.



En 2002, un an après la sortie de son plus gros succès commercial, l'album Sang pour sang (écoulé à plus de deux millions d'exemplaires), composé par David Hallyday, Johnny Hallyday sollicite à nouveau son fils pour réaliser son opus suivant.



Le musicien accepte la proposition de son père et se met alors à travailler sur des compositions. Mais il jette l'éponge au bout du cinquième morceau, par crainte de ne pas réussir à réitérer son succès et de produire le disque de trop.



Parmi les chansons mises de côté, Le plus heureux des hommes, qui a désormais le droit à une seconde vie aujourd'hui. Cette chanson est le premier extrait du 15e album de David Hallyday, prévu pour le 16 juin prochain. L'artiste sera également mis à l'honneur dans un documentaire, diffusé le lundi 3 avril sur Canal+ Docs, où il se dévoilera pour la première fois sur son enfance.