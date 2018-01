Nouvelle édition des Rencontres internationales d’artistes de Fès

La 3ème édition des Rencontres internationales d’artistes de Fès ‘’Fez Gathering’’ aura lieu du 11 au 14 janvier autour du thème ‘’L’Afrique des Africains’’. Initiée par un réseau d'artistes marocains basé à Fès, cette manifestation réunira des chercheurs et des artistes du monde entier pour ‘’explorer le rôle et le potentiel des arts dans un monde moderne’’. ‘’Quel est le rôle des arts en Afrique?’’, ‘’Les arts, imprégnés de valeurs de responsabilité sociale, peuvent-ils créer de nouvelles formes d'expression ?’’ et ‘’Une nouvelle perspective des arts peut-elle conduire à de nouvelles politiques sociales, régionales et nationales ?’’, sont les questions de base qui guideront les débats de cette manifestation.

Sur le choix de la thématique centrale de cette édition, les organisateurs expliquent que ‘’comme Fès, le Maroc assume aujourd'hui un rôle de passerelle moderne entre les pays, les continents, la politique et les cultures’’. ‘’Le développement, l'histoire, les arts et la culture de Fès et du Maroc sont inséparables de ceux des autres pays d'Afrique, de la Méditerranée et de l'Europe du Sud’’, soulignent-ils, ajoutant que cette interaction et cette influence constantes sont une source de synergies potentielles et de développement mutuel.

Organisée notamment en partenariat avec l’Institut français de Fès, le Conseil régional du tourisme, le Centre américain de langue de Fès et l’Institut Cervantès, cette manifestation verra l’organisation de conférences, d’expositions et de concerts de musique.

‘’Photographie et films documentaires en Afrique’’, ‘’Soufisme, religion, rituels et leurs expressions artistiques en Afrique’’, ‘’Art contemporain en Afrique’’ et ‘’Echanges linguistiques en Afrique’’ sont quelques-unes des thématiques au programme de ce 3ème ‘’Fez Gathering’’.