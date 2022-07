Nouvelle édition de Jidar-Rabat Street Art Festival

La septième édition de Jidar- Rabat Street Art Festival aura lieu du 21 au 31 juillet, avec la participation de douze artistes issus de sept pays, ont annoncé les organisateurs. Sans déroger aux principes du festival qui préconisent notamment de donner la parole aux cultures urbaines dans toutes leurs expressions et d'ouvrir aux Marocains des horizons "inouïs", cette édition se veut une manifestation tout "en audace programmatique et en découvertes lumineuses, avec douze artistes, sept pays, neuf fresques murales, un mur collectif, un atelier de sérigraphie, une exposition et une performance artistique, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. "Comme à l'accoutumée, le festival compose un tableau où surgissent des motifs connus et d’autres inhabituels", a souligné la même source, faisant référence aux artistes participant à cette édition, à savoir Ed Oner (Maroc), Reda Boudina (Maroc), Tima (Maroc), Beaugraff (Sénégal), Manolo Mesa (Espagne), Juraj Ďuriš (Slovaquie), Pantonio (Portugal), Bryan Beyung (Canada) et Twoone (Japon). Le festival, qui "invite annuellement une kyrielle de jeunes pousses à s’initier au muralisme sous la houlette d’un artiste de haut vol", invite cette année Ayoub Abid aka Normal à prendre le relais et orchestrer l’habituel "Mur Collectif" de Jidar. Cette manifestation connaîtra également l’intervention de l’artiste Adam Belarouchia sur l’un des six murs du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat, ajoute le communiqué, notant qu’il s’agit aussi d’une occasion de fêter l’art de la sérigraphie, moyennant démonstrations et ateliers créatifs. Mieux qu’une manifestation destinée à appâter le visiteur, Jidar constitue une célébration de l’art de la rue et une griserie esthétique, à travers laquelle se fête la ville lumière, capitale de la culture africaine, via des fresques murales, résidence artistique, workshop, ateliers, exposition d’affiches de concerts (ou gig posters) et rencontres.