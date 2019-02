Nouvelle caravane médicale à Zagora

Une énième initiative humanitaire pour l'ONG française Entraide sans frontières. Son calendrier sera marqué par une caravane médicale pluridisciplinaire qui sera organisée à Nkob, province de Zagora, du 29 mars au 7 avril 2019.

Composé d’un camion semi-remorque et d’un fourgon, ce convoi sera chargé de matériel pour personnes en situation de handicap, de médicaments, et de logistique nécessaire pour les médecins généralistes, gynécologues, ophtalmologues, chirurgiens-dentistes et infirmiers.

Il est prévu de faire plus de 1600 consultations dans différentes spécialités, dont l’ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie, la médecine générale, la médecine dentaire et la rhumatologie.

Présidente de l’ONG Entraide sans frontières, Anne Lescure a indiqué dans une déclaration à Libé que cette mission verra la participation de 37 personnes, dont 33 membres d’origine française, ajoutant que cette opération a été rendue possible grâce aux efforts déployés par le conseil provincial de Zagora.

Rappelons que cette mission s’inscrit dans le cadre d’un partenariat en 2005 entre l’Association des personnes handicapées de Zagora (APHZ) et l’Association française Entraide sans frontières (ESF). Elle vise à offrir des services médicaux à la population de la province en général et aux personnes en situation de handicap en particulier pour une prévention des séquelles orthopédiques et l’octroi d’aide technique qui facilitera leur autonomie et intégration sociale.