Nouveau record historique des exportations grecques en 2018

Le volume des exportations de la Grèce a enregistré un nouveau record historique en 2018, confirmant ainsi le dynamisme du secteur ces dernières années, indique une étude publiée, jeudi, par l'Association panhellénique des exportateurs. Les exportations grecques, y compris les produits pétroliers, ont augmenté de 15,7 % sur un an, franchissant la barre des 30 milliards d'euros, précise l'étude réalisée sur la base des données de l'Autorité hellénique des statistiques (ELSTAT).

Une nouvelle période "commence maintenant après la sortie de notre pays des programmes d'austérité à condition que la région ne connaisse pas de développement géopolitique négatif", a affirmé la présidente de l'Association, Christina Sakellaridi, estimant que les exportations grecques devraient afficher "un nouveau record historique en 2019". Investir dans une économie axée sur les exportations est le seul moyen de construire une économie durable générant régulièrement des excédents, a indiqué Mme Sakellaridi.

"Plus d'exportations signifie des emplois plus nombreux et mieux rémunérés. Il est devenu impératif de fournir des incitations pour stimuler la production nationale afin de redresser davantage la balance commerciale", a-t-elle enchaîné.

Le déficit commercial de la Grèce s'est élevé à 21,712 milliards d'euros en 2018, en hausse de 1,1 % par rapport à 2017. Le ministère grec de l'Economie et du Développement avait souligné dans un rapport que le pays vise à croître les exportations de biens et de services de 30 à 50 % du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2025, notant que la réalisation de cet objectif requiert notamment des changements dans l’environnement de la production nationale.