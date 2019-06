Nour Ayadi sélectionnée pour participer à l'Académie de musique française

La jeune Marocaine Nour Ayadi, qui vient de remporter à Paris le Prix Cortot 2019 à l'issue du Concours du diplôme supérieur de concertiste à l'Ecole normale de musique Alfred Cortot, a été sélectionnée pour participer à l'Académie de musique française. La jeune artiste, qui a été l'invitée de l'émission "Génération France Musique", va rejoindra ainsi Jean-Efflam Bavouzet et Jacques Rouvier, grands noms de l'Académie, rapporte le site "FranceMusique".Ce Prix Cortot, a affirmé la pianiste lors de l'émission, va lui ouvrir les portes de nombreux festivals tout en lui offrant la possibilité d'enregistrer un disque. Nour, qui a marqué son passage sur l'émission par deux préludes parfaitement exécutés, a fait savoir que ses concerts s'étaleront jusqu'en 2020. Première femme à être distinguée par ce prix, la pianiste ne considère pas "qu'il y ait une distinction entre la musique et qui doit la jouer", notant à ce propos et avec aisance, qu'il s'agit d'un "beau symbole" et "d'une fierté' que de porter "ce flambeau". Citant Volotos et Trifonov comme faisant partie de ses influences, celle qui combine sa carrière de musicienne et d'étudiante à Sciences Po Paris a confié avoir compris dès le départ qu'il était question "de deux études qui demandaient beaucoup de travail", précisant qu'en termes d'organisation, elle "essaie de ne pas perdre une minute" et tente "d'emmagasiner le plus d'informations" quand "elle est en cours pour avoir le temps de faire mon piano". Nour Ayadi est lauréate de plusieurs prix dans des concours internationaux. Elle obtient le Premier Prix au Concours des virtuoses du cœur à Paris en 2019, mais aussi le Grand Prix au concours Flame à Paris, le Premier Prix au concours international de musique classique de Bakou, le 2ème Prix au Alion Piano Competition en Estonie ou encore le Premier Prix au Concours national de musique du Maroc, entre autres. Grâce à son prix, Nour se produira dès le mois de juin dans divers festivals en France (Festival Chopin Nohant, les Nuits du Piano, Festival de piano d’Orléans, Monaco…) et aura l’occasion d’enregistrer son premier disque.