Nicolas Cage incarnera “Tiger King” dans une série télévisée

Prix



L’Organisation du Monde islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé le lancement de son prix « Bayan » pour l’expression orale en langue arabe, parmi les initiatives du centre de l’ICESCO de langue arabe pour les non arabophones, et ce dans le cadre du « Foyer numérique de l’ICESCO ».

Le prix sera attribué à trois lauréats des différentes catégories d’âge des étudiants, à savoir : les enfants, les filles et garçons ainsi que les jeunes, qui recevront respectivement 1000 $US, 1500$US et 2000 $US, indique l’ICESCO sur son site électronique, ajoutant que ce prix vise à encourager la créativité et la production en langue arabe chez les étudiants pendant le confinement, à mettre en valeur le caractère mondial de la langue arabe, à soutenir la continuité du processus d’apprentissage, à assurer la complémentarité entre les aspects éducatif et culturel, et à stimuler le développement personnel des compétences linguistiques à travers l’écriture créative et l’expression orale.