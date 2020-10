Nicolas Bedos revient sur sa tribune anti-masques

C’ est une tribune qui a fait couler beaucoup d’encre. Le 24 septembre, comme il en a souvent l’habitude, Nicolas Bedos s’emparait de son compte Instagram pour publier une longue diatribe contre la politique du gouvernement de Jean Castex en ces temps de crise sanitaire : “Soyons francs : Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n’était pas le cas de mon père, meurtri à mort d’être privé de notre amour). Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir.” Un texte qui avait provoqué de vifs remous. Si Laurent Ruquier avait soutenu son ancien chroniqueur d’ONPC et si Vincent Lindon et François Damiens trouvaient que le fils de Guy Bedos n’avait pas totalement tort, d’autres célébrités comme Christophe Dechavanne ou Marc Lévy avaient tancé le comédien sur sa prise de position radicale. Ces propos chocs étaient remontés jusqu’aux oreilles du ministre de la Santé. Lors de son audition au Sénat par la commission d’enquête sur la gestion de la crise sanitaire, Olivier Véran avait sèchement répondu au réalisateur de La Belle époque : “Sur ce grand sujet philosophique qui est de savoir s’il faut vivre quitte à en mourir, je pourrais comprendre ce genre de réflexions si elles emportaient des conséquences sur sa seule santé. On est dans le pays des Lumière, on protège les gens qui sont vulnérables, peu importe leur âge. Ça n’est pas à vous, ça n’est pas à moi, de décider qui mérite d’être protégé, et qui peut mourir pour protéger les autres !” Depuis, Nicolas Bedos avait plutôt fait profil bas, laissant passer l’orage et appelant même à la fin des hostilités. Mais, ce lundi, le complice de Doria Tillier est revenue sur la polémique engendrée par ses propos dans une chronique publiée par le site du magazine Le Point. Dans un premier temps, Nicolas Bedos se livre à une forme de mea culpa : “Sorti de son contexte par l’ensemble des médias, le petit texte que j’ai lancé comme un pavé dans le marécage du Web était – pour le moins– excessif et maladroit.” Le frère de Victoria Bedos explique ensuite le douloureux contexte dans lequel il s’est fendu de ce texte, lui qui a perdu successivement son parrain Jean-Loup Dabadie, son père Guy Bedos et sa marraine Gisèle Halimi : “C’est le texte d’un type qui vient de passer l’été à enterrer des êtres chers aussi régulièrement qu’Olivier Véran change d’avis.” Un premier tacle au ministre d’Emmanuel Macron, dont Nicolas Bedos a peu goûté les propos à son égard : “Est-il raisonnable que notre ministre de la Santé me gratifie ainsi d’une vigoureuse leçon de morale depuis les bancs de l’Assemblée ?” S’il admet que son texte ait pu blesser certains corps de métier en première ligne dans cette crise - “Je n’avais pas pris la mesure de l’insulte que ma litanie semblait postillonner aux masques des soignants qui se battent pour nos gueules, aux flics qui s’épuisent à nous protéger de nos ivresses affectives...” - Nicolas Bedos conclut en mettant en garde contre la pensée unique : “Quand la peur tonne, la censure guette , comme jamais. Or, nous avons besoin de débattre, on a besoin de se contredire. On cherche. On doute et on trébuche à la recherche d’une vérité forcément provisoire.” Fin de la polémique ?