Neymar n'exclut pas de rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami

La star de la sélection brésilienne Neymar a laissé entendre qu’il pourrait jouer pour le club américain de l'Inter Miami, où évolue depuis plus d’un an le capitaine de la sélection argentine Lionel Messi.



Le numéro 10 de la Seleçao a évoqué la possibilité de former une nouvelle fois un duo avec Messi au sein de l’Inter Miami, après avoir joué ensemble pour Barcelone et pour le PSG parisien.



La presse brésilienne rapporte mardi que Neymar a reconnu publiquement qu'il aimerait retrouver Lionel Messi et l’Uruguayen Luis Suarez (à Miami), avec lesquels il formait un trio historique à Barcelone.



"C'est sûr que rejouer avec eux serait génial. Ce sont mes amis. On se parle encore. Ce serait intéressant de faire revivre ce trio", a confié Neymar dans une interview à CNN.

Toutefois, il a ajouté : « je suis heureux à Al Hilal, je suis heureux en Arabie Saoudite, mais qui sait… le football est plein de surprises. »



Neymar a un contrat avec le saoudien Al-Hilal qui se termine cette année. A cause d’une série de blessures, Neymar n'a jamais atteint le niveau que son club attendait de lui.