Chine



Une explosion dans une usine chimique a fait 19 morts et 12 blessés dans le Sud-ouest de la Chine, ont annoncé vendredi les autorités locales.

L'explosion s'est produite jeudi vers 18h30 dans un complexe industriel de la ville de Yibin, dans la province du Sichuan, a rapporté sur son site Internet l'administration locale de la sécurité au travail.

Les blessés sont dans un état stable à l'hôpital, selon le communiqué, qui ne précise pas la cause de la déflagration mais indique qu'une enquête est en cours.

Un incendie qui s'était déclaré après l'explosion dans l'usine de la société Hengda a été éteint vendredi matin, selon la même source.

La Chine a été le théâtre de plusieurs accidents industriels ces dernières années.

En 2015, une énorme explosion dans un entrepôt de produits chimiques avait fait 165 morts dans la ville portuaire de Tianjin (nord), générant une polémique autour des causes de la catastrophe et de son impact écologique.



Cameroun



Quatre militaires et un journaliste ont été blessés et plusieurs assaillants tués lors d'une attaque jeudi contre le convoi du ministre camerounais de la Défense dans la région anglophone du Sud-ouest, ont indiqué vendredi une source sécuritaire et la radio d'Etat.

"Le convoi du ministre Beti Assoma a été attaqué dans la zone de Kumba", localité du Sud-ouest, a affirmé à l'AFP une source proche des services de sécurité, la radio d'Etat parlant d'assaillants "neutralisés" et le journaliste blessé évoquant de son côté "quatre militaires" blessés.

"C'est au retour (d'une visite de terrain) que le cortège a été attaqué", selon la radio d'Etat qui a précisé que le convoi avait poursuivi son chemin et que les assaillants avaient été "neutralisés", à savoir tués.

Un journaliste du quotidien d'Etat Cameroon Tribune, Grégoire Djarmaila, a été blessé par des débris de vitre du véhicule dans lequel il se trouvait, selon son récit partagé sur les réseaux sociaux.

Quatre militaires ont été également blessés, selon lui.