Afghanistan



Le président afghan Ashraf Ghani a annoncé samedi la reprise officielle des hostilités face aux talibans au terme du cessez-le-feu unilatéral qu'il avait proposé, déjà largement dénoncé par les talibans sur le terrain.

Néanmoins, les efforts de paix se poursuivent et il a appelé les talibans à les rejoindre promettant qu'il n'y aurait "aucun accord secret", lors d'une conférence de presse.

"Le cessez-le-feu est terminé, les forces de défense et de sécurité afghanes sont autorisées à reprendre leurs opérations militaires", a indiqué le chef de l'Etat.

"L'annonce de notre cessez-le-feu a été chaleureusement accueillie par la population et le reste du monde. Les gens réclament la paix au gouvernement et aux talibans, le gouvernement a accepté de lancer cet appel maintenant c'est au tour des talibans d'apporter une réponse positive", a-t-il insisté.



Irak



Au moins 19 personnes ont été blessées dans un attentat suicide dimanche contre un hangar où sont entreposées des urnes à Kirkouk, au nord de Bagdad, deux jours avant le recomptage manuel des bulletins de vote, a indiqué une source de sécurité.

"Une voiture conduite par un kamikaze a explosé devant l'entrée principale de l'entrepôt, blessant neuf policiers, six membres des forces antiterroriste et quatre civils", a affirmé cette source à l'AFP.

L'explosion a endommagé le bâtiment mais pas les urnes, a précisé le gouverneur de Kirkouk, Rakan al-Jubouri.

Selon le porte-parole de la commission électorale, le juge Laith Hamza, le décompte partiel commencera mardi dans les circonscriptions contestées: les trois provinces kurdes (Erbil, Souleimaniyeh et Dohouk) Kirkouk, Ninive, Salaheddine et al-Anbar.

Les élections législatives du 12 mai ont donné une victoire surprise à la liste conduite par le dirigeant populiste Moqtada Sadr allié aux communistes.