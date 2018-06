Libération



Ayoub Bazarouj, arrêté fin mai en Belgique pour sa participation présumée "aux activités d'un groupe terroriste" dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été libéré mercredi "sous conditions", a annoncé jeudi le parquet fédéral belge.

Ce Belge de 24 ans, dont deux frères et une soeur radicalisés sont partis en Syrie, avait été arrêté avec un deuxième suspect, Soufiane A.A., 26 ans, déjà libéré sous conditions par le juge d'instruction.

Ayoub Bazarouj avait été interpellé une première fois en décembre 2015 dans la commune bruxelloise de Molenbeek avant d'être libéré un mois plus tard. Les raisons de cette libération sous conditions n'ont pas été précisées dans l'immédiat par le Parquet fédéral.

Trois jours après les attentats qui ont fait 130 morts le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, le domicile de sa famille avait fait l'objet d'une spectaculaire opération de la police.



Exécution



Le Texas a exécuté mercredi par injection létale un meurtrier américain surnommé "le tueur au pic à glace", qui avait déposé en vain une demande de dernière minute auprès de la Cour suprême pour être plutôt fusillé ou gazé.

Danny Bible était atteint de la maladie de Parkinson et d'autres maux qui avaient rendu ses veines difficilement utilisables pour l'intraveineuse mortelle, avaient argué ses avocats, en affirmant que l'exécution risquait d'être très douloureuse pour cet homme de presque 67 ans.

Les avocats avaient par conséquent demandé à la Cour suprême des Etats-Unis d'intervenir pour stopper l'exécution, en suggérant que leur client soit plutôt fusillé ou gazé.

Mais la haute Cour a rejeté la demande, et l'homme a été exécuté par injection. Il est décédé à 18H32 (23H32 GMT).

Danny Bible avait été condamné à mort en 2003 pour avoir tué une jeune femme de 20 ans en 1979. Le corps d'Inez Deaton avait été retrouvé près du bayou de Houston, poignardé à coups de pic à glace.