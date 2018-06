France



Un des convoyeurs belges de Salah Abdeslam au lendemain des attentats parisiens, du 13 novembre 2015, a été remis en liberté lundi et placé sous contrôle judiciaire en Belgique, ont indiqué, mardi à l’AFP le parquet fédéral belge et le parquet de Paris.

Ali Oulkadi, qui était incarcéré en France, avait brièvement pris en charge Salah Abdeslam au retour de ce dernier à Bruxelles le 14 novembre, au lendemain des attentats qui avaient fait 130 morts.

Mais ses avocats plaidaient son innocence et lors d’une confrontation en mars avec Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre, ce dernier l’avait mis hors de cause.

Oulkadi a été autorisé par la justice française à regagner la capitale belge où il résidait avant son arrestation fin 2015.



Indonésie



Des centaines de secouristes étaient mobilisés, mardi, pour retrouver d’éventuels survivants au lendemain du naufrage d’un navire avec 80 passagers à son bord dans le nord-ouest de l’Indonésie, a annoncé l’agence de gestion des catastrophes.

Au moment du drame lundi, l’embarcation en bois naviguait sur le lac Toba, destination touristique très prisée de l’île de Sumatra.

Au moins une personne a péri tandis que 18 ont été secourues. Des dizaines étaient toujours disparues.

Près de 24 heures après le naufrage, “65 personnes disent que leurs proches manquent à l’appel. Nous les recherchons”, a dit à l’AFP Riadil Lubis, chef de l’agence locale de gestion des catastrophes, précisant que 350 secouristes avaient été mobilisés.

L’Indonésie à majorité musulmane célèbre depuis vendredi la fin du mois du jeûne de ramadan. Des millions d’Indonésiens partent en vacances à cette occasion et nombre d’entre eux se rendent au lac Toba.