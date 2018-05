Sinaï



Deux soldats égyptiens et huit jihadistes ont été tués dans le cadre d'opérations militaires menées principalement dans la péninsule du Sinaï, dans l'est de l'Egypte, ont annoncé mardi les forces armées.

Ces dernières mènent depuis le 9 février une vaste opération antijihadiste baptisée "Sinaï 2018", alors que la péninsule est le théâtre d'une insurrection du groupe Etat islamique (EI).

"Huit takfiristes (extrémistes) ont été éliminés dans des échanges de tirs" lors d'opérations des forces armées dans le centre et le nord du Sinaï, a précisé l'armée dans un communiqué.

"Deux soldats ont été tués et un officier et trois soldats ont été blessés", a ajouté l'armée.

Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi, réélu à plus de 97% des voix en mars, avait donné trois mois à ses forces de sécurité pour rétablir la sécurité dans le Sinaï, un délai depuis prolongé.



Inde



Au moins 47 personnes ont péri dans le nord de l'Inde, dernières victimes en date des intempéries qui ont frappé cette nation d'Asie du Sud depuis le début du mois, ont annoncé mardi les autorités.

Les victimes ont été tuées dans la nuit dans les Etats de Bihar, Uttar Pradesh et Jharkhand.

Le Bihar a été le plus touché par les intempéries qui ont vu des vents violents se lever soudainement, accompagnés d'éclairs.

"Au moins 19 personnes ont été tuées, dont 11 ont été foudroyées", a déclaré Yonginder Singh, du département de gestion des catastrophes de cet Etat.

Dans l'Etat voisin d'Uttar Pradesh, des gens ont trouvé la mort dans des circonstances similaires.

"Quinze personnes ont été tuées dans la nuit par des vents violents" soufflant jusqu'à 70 kilomètres par heure, a dit T P Gupta, responsable du département de gestion des catastrophes de l'Etat, le plus peuplé de l'Inde.