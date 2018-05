Sauvetage



Les services espagnols de sauvetage en mer ont annoncé dimanche avoir secouru ce week-end 532 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord.

Les bateaux de sauvetage ont recueilli dimanche 239 migrants à bord de huit petits bateaux, au large de la côte sud de l'Espagne. Samedi, ils en avaient secouru 293 qui tentaient la traversée à bord de neuf embarcations.

Trois des bateaux ont coulé dimanche juste après le sauvetage des migrants, à cause de leur "piètre état", ont déclaré les services maritimes sur Twitter.

Les conditions météorologiques favorables dans le Détroit de Gibraltar semblent être à l'origine de la hausse des tentatives de traversée de la Méditerranée.

L'Espagne est la troisième porte d'entrée de l'immigration clandestine vers l'Europe, derrière l'Italie et la Grèce.



Attentat



Deux femmes kamikazes ont tué au moins trois personnes dans un double attentat dans le nord-est du Nigeria, en proie à l'insurrection du groupe jihadiste Boko Haram, ont annoncé lundi à l'AFP les services de secours.

Dimanche soir, les kamikazes ont déclenché leurs explosifs à l'intérieur d'une maison et près d'une mosquée dans la ville de Konduga, à 35 kilomètres au sud-est de Maiduguri, la capitale de l'Etat du Borno, le plus touché par les violences.

"Trois personnes ont été tuées dans les deux attentats et sept autres ont été blessées", a déclaré un responsable de l'agence de gestion des urgences de l'Etat du Borno (Sema), Bello Danbatta.

"L'une d'entre elles s'est fait exploser près d'une mosquée alors que les habitants se préparaient aux prières du soir et quelques instants plus tard, la deuxième explosion a eu lieu à l'intérieur d'une maison", a déclaré M. Danbatta.