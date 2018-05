Etats-Unis



Deux tiers des Américains donnent crédit au président Donald Trump pour la bonne tenue de l’économie US, fait ressortir un sondage publié dimanche. Le sondage, réalisé par la chaîne américaine d’information +CBS News+ souligne que près de deux Américains sur trois pensent que l'économie US est en bonne forme, notant que la plupart d'entre eux attribuent le mérite au président Donald Trump. Près 35% des sondés estiment que les politiques de M. Trump ont contribué à la bonne performance de l'économie, fait savoir la même source, qui ajoute que 42% d’entre eux se disent optimistes quant aux indicateurs économiques US pour les deux prochaines années. La plupart des Américains (88%) pensent, cependant, que le président US ne sert que les intérêts des grandes entreprises, y compris sa propre compagnie.



Catalogne



Samedi, le gouvernement espagnol a qualifié de "nouvelle provocation" la nomination par le président de l’exécutif régional de la Catalogne, Quim Torra, de deux anciens conseillers (ministres régionaux) emprisonnés et deux autres exilés comme membres de son nouveau cabinet. Le président du gouvernement régional des îles Canaries, Fernando Clavijo, a appelé dimanche les principales forces politiques et toutes les communautés autonomes à faire front commun et à agir ensemble pour contrer la "provocation" du président de la Generalitat, Quim Torra, qui a "favorisé la confrontation" avec l'Etat. Pour le chef de l'exécutif canarien, la décision de "prolonger la confrontation" avec le gouvernement espagnol aura des conséquences "désastreuses" pour le reste des communautés autonomes si des mesures ne sont pas prises pour rétablir le dialogue.