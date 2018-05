Irak



Les Irakiens ont infligé samedi un camouflet à leur classe politique en boudant les urnes et en donnant, selon les premières indications, un coup de pouce aux listes anti-système, lors des premières législatives après la victoire sur les jihadistes.

Selon la commission électorale, 44,52% des inscrits ont voté. Il s'agit de la participation la plus basse enregistrée dans le pays depuis l'instauration d'élections multipartites en 2005, après la chute de la dictature de Saddam Hussein.

Ceux qui ont voté, de toute confession et de différentes provinces, ont dit vouloir le "changement", des "nouvelles têtes" pour amener du sang neuf dans une classe politique inamovible depuis 15 ans.



Palestine



Un enfant palestinien blessé vendredi par des tirs de l’armée de l’occupation israélienne est décédé samedi dans un hôpital de la bande de Gaza, rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa.

L’enfant Jamal Abderrahmane (15 ans) blessé vendredi à la tête lors de sa participation à une marche pacifique à l’est de Rafah est décédé samedi soir à l’hôpital Abu Yusef Al-Najar au sud de la bande de Gaza, indique l’agence Wafa.

Son décès porte à 49 le nombre de civils palestiniens tués par les soldats israéliens dans la bande de Gaza depuis le lancement des marches de retour le 30 mars dernier.

Depuis cette date, des manifestations ont lieu tous les vendredis le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ce mouvement de protestation doit culminer aujourd’hui lors du transfert de l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem qui a ulcéré les Palestiniens.