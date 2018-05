Somalie



Au moins 11 personnes ont été tuées et dix blessées mercredi dans une explosion sur un marché très fréquenté d'une petite ville située au nord de Mogadiscio, a-t-on appris de source sécuritaire et auprès de témoins.

"Nous avons confirmé la mort de 11 personnes et plus de dix autres sont blessées dans l'explosion", a déclaré à l'AFP par téléphone un responsable sécuritaire régional, Mohamed Abdikarim.

Les sources interrogées par l'AFP ignoraient mercredi soir si l'explosion était le fait d'un kamikaze ou d'un engin piégé dissimulé sur le marché de Wanlaweyn, une petite ville située à 70 km au nord de Mogadiscio.

"Certains des blessés sont très grièvement atteints et ils ont été admis à l'hôpital de Wanlaweyn", a poursuivi le responsable sécuritaire.

L'explosion s'est déroulée dans l'après-midi, à une heure de forte affluence sur le marché où de nombreux habitants se pressaient pour acheter du khat, une plante euphorisante très prisée des Somaliens.



Ebola



Quatre nouveaux cas d'Ebola parmi lesquels deux membres du personnel soignant ont été enregistrés mercredi à Bikoro, épicentre de la nouvelle épidémie qui s'est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, a appris jeudi l'AFP de source hospitalière.

"Quatre nouvelles personnes sont contaminées par la maladie à virus Ebola parmi lesquelles deux (membres du) personnel soignant qui étaient en contact avec des malades", a déclaré à l'AFP le Dr Serge Ngalebato, médecin directeur de l'hôpital général de Bikoro.

La maladie circonscrite dans la région de Bikoro située au nord-est de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville, a déjà fait 17 morts pour 25 cas.

Les autorités congolaises et leurs partenaires ont indiqué mercredi qu'ils organisaient la réponse face à cette nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola.