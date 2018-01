Iran



Il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants parmi les membres d'équipage du pétrolier iranien en feu depuis une semaine en mer de Chine, a dit à la TV d'Etat le porte-parole de l'équipe de secours mise en place par l'Iran.

Le tanker comptait à son bord 32 membres d'équipage --30 Iraniens et deux Bangladais. Trois corps ont été retrouvés.

"Les membres d'équipage du navire ont été tués au cours de la première heure après l'accident à cause de la puissance de l'explosion et des émanations de gaz", a déclaré le porte-parole Mohammad Rastad.

"Il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants (...). Les deux tiers du pétrolier ont coulé, le feu s'est propagé et entoure totalement le navire et on ne peut plus s'en approcher", a-t-il ajouté.



Libye



Le Croissant-Rouge libyen a annoncé samedi avoir enterré 31 corps non identifiés à Benghazi, dans l'Est du pays.

"En présence des autorités locales, l'équipe d'urgence du Croissant-Rouge libyen à Benghazi a enterré 31 corps non identifiés qui se trouvaient dans la morgue de l'hôpital de Benghazi", a écrit le Croissant-Rouge sur son compte Facebook officiel.

Le Croissant-Rouge a indiqué que l'enterrement a été effectué après que les échantillons d'ADN des corps avaient été prélevés par les officiels judiciaires.

L'hôpital de Benghazi avait appelé à accélérer l'enterrement des corps non identifiés qui ont été dans la morgue depuis plusieurs mois.

Les autorités n'ont pas précisé si ces corps appartiennent à des civils ou à des terroristes tués lors des combats entre l'armée basée dans l'Est et les groupes terroristes à Benghazi au cours des dernières années.