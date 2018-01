Enlèvements



Une dizaine de personnes dont un journaliste congolais ont été enlevées jeudi par de présumés rebelles ougandais musulmans dans une région troublée de l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré des responsables locaux.

"Une dizaine de personnes ont été emportées par les présumés ADF à l'entrée de la ville hier (jeudi) vers 18h30" à Beni, a déclaré à l'AFP Gilbert Kambale, président de la société civile locale.

Ces présumés rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) ont bloqué les véhicules qui revenaient de Kasindi pendant un temps avant d'amener les otages parmi lesquels le journaliste Jadot Mangwengwe, directeur de la radio Graben Beni, une station régionale, a-t-il expliqué.

"Nous exigeons la libération des otages", a ajouté M. Kambale qui affirme avoir "alerté les autorités locales sur un éventuel mouvement des ADF du nord vers le sud" avant cet incident.



Réintégration



Les autorités turques ont réintégré par décret-loi plus de 1.800 fonctionnaires qui avaient été limogés dans le cadre des purges lancées après le putsch manqué de juillet 2016, a rapporté vendredi l'agence de presse étatique Anadolu.

Ces 1.823 personnes avaient été initialement radiées après avoir été accusées d'avoir téléchargé ByLock, une messagerie cryptée qu'Ankara considère comme l'outil de communication privilégié des putschistes.

Mais les autorités ont annoncé fin décembre avoir déterminé que plusieurs milliers de personnes avaient téléchargé l'application en question à leur insu.

Plus de 140.000 personnes ont été limogées ou suspendues des institutions turques depuis la tentative de coup d'Etat imputée par Ankara au prédicateur Fethullah Gülen, installé aux Etats-Unis et qui nie les faits.

Parmi les personnes réintégrées par le décret-loi publié dans la nuit de jeudi à vendredi, figurent notamment 544 employés du ministère de l'Education nationale, 458 de la direction générale de la Sûreté et 204 du ministère de la Santé, selon un décompte d'Anadolu.