Le procès en Belgique de Salah Abdeslam pour sa participation à une fusillade à Forest en mars 2016 a été reporté lundi au 5 février sur décision du tribunal de première instance de Bruxelles, a annoncé l'agence Belga.

Lors d'une brève audience lundi matin, le tribunal a prononcé le report du procès. Abdeslam, qui n'était pas présent à l'audience, a désigné un nouvel avocat, qui a demandé un délai pour préparer la défense de son client.

Ce procès pour lequel Salah Abdeslam doit comparaître avec un autre prévenu, Sofien Ayari, devait initialement avoir lieu à partir de lundi et jusqu'à vendredi.

Salah Abdeslam est poursuivi par la justice belge pour avoir participé à une fusillade avec des policiers à Forest, une commune de l'agglomération bruxelloise, le 15 mars 2016, trois jours avant son arrestation en Belgique.

Seul survivant du commando responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis (130 morts), il est détenu sous haute surveillance à Fleury-Mérogis, près de Paris.



Liban



Le meurtrier présumé d'une Britannique travaillant au sein de l'ambassade de son pays à Beyrouth a été arrêté lundi à l'aube par les forces de sécurité libanaises, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

Employée rattachée au Département de développement international de Grande-Bretagne (DFID), Rebecca Dykes a été retrouvée morte samedi soir au nord de Beyrouth, une ficelle autour du cou et présentant des signes d'étranglement.

Le meurtrier présumé a été arrêté "à l'aube" lundi, a déclaré lundi à l'AFP un responsable de sécurité sous le couvert de l'anonymat.

Il n'a pas été en mesure de fournir plus de détails sur l'identité de cet homme, mais a également exclu toute "motivation politique" derrière ce crime.

Un autre responsable avait évoqué dimanche la thèse du viol.

De tels crimes sont rares dans la capitale libanaise, considérée comme relativement sûre pour les touristes et l'importante communauté expatriées qui y réside.