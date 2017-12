Naufrage



Treize personnes ont péri et deux sont portées disparues dimanche dans la collision d'un bateau de pêche avec un pétrolier au large de la côte occidentale de Corée du Sud, ont annoncé les gardes-côtes.

Le bateau de pêche Seonchang-1 transportait deux membres d'équipage et 20 personnes participant à une partie de pêche lorsqu'il est entré en collision avec le pétrolier de 336 tonnes vers 06H00 (21H00 GMT samedi), au large du port d'Incheon.

Le bateau de pêche a coulé. Treize personnes ont été retrouvées mortes ou sont décédées à l'hôpital. Sept ont été blessées tandis que deux personnes, dont le capitaine du navire, sont portées disparues.

Aucun blessé n'a été signalé à bord du pétrolier.

Les accidents mortels lors de parties de pêche font souvent les titres des journaux en Corée du Sud. L'accident survenu dimanche est le plus grave depuis septembre 2015, lorsque 15 personnes étaient mortes au large de l'île méridionale de Jeju.



Attentat



Au moins six personnes ont été tuées dimanche dans un attentat-suicide visant un rassemblement de soutien au président afghan à Jalalabad, dans l'est, a indiqué le porte-parole de la police provinciale du Nangarhar à l'AFP, Hazrat Hussain Mashriqiwal.

"Le kamikaze qui circulait à moto s'est fait exploser au milieu de la foule qui assistait à un rassemblement politique à Jalalabad. Six personnes ont été tuées dont des femmes et un enfant et treize blessées", a-t-il détaillé.

Il s'agissait d'un "rassemblement de soutien au président Ashraf Ghani".

Ce bilan et ces informations ont été confirmés par le porte-parole du gouverneur provincial, Attaullah Khogyani.

Selon le directeur des services de santé, Najib Kamawal, certains blessés sont dans "un état critique".