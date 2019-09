Drame



Huit nourrissons sont morts dans la nuit de lundi à mardi lors d'un incendie dans une maternité dans le centre-ouest de l'Algérie, a déclaré un responsable de la Protection civile algérienne.

Le feu s'est déclaré à 3H50 du matin (2H50 GMT) dans l'"hôpital mère-enfant" d'Oued Souf, dans le nord-est du Sahara algérien, selon le capitaine Nassim Bernaoui.

"Nous déplorons malheureusement la mort de huit nourrissons, certains brûlés et d'autres asphyxiés par la fumée", a-t-il déclaré, précisant que tout l'établissement avait été évacué.

"Nous avons réussi à sauver 11 nourrissons, 107 femmes (...) et 28 employés" de l'établissement, a-t-il dit.

La Protection civile a mobilisé des dizaines de camions pour venir à bout de l'incendie qui a été maîtrisé.

Les causes de l'incendie n'étaient pas connues dans l'immédiat, selon M. Bernaoui.

Selon la télévision algérienne, le Premier ministre Noureddine Bedoui a demandé l'ouverture en urgence d'une enquête et a dépêché sur place le ministre de la Santé Mohamed Miraoui.



Accident



Six personnes sont mortes mardi dans le sud de la Turquie dans l'accident d'un véhicule militaire transportant des migrants qui devaient être expulsés du pays, ont indiqué les autorités locales.

Vingt-sept autres personnes, dont deux militaires, ont été blessées dans cet incident qui s'est déroulé à Reyhanli près de la frontière syrienne, précise le gouvernorat de Hatay dans un communiqué.

Le texte ajoute que le véhicule transportait des migrants en situation illégale qui devaient être expulsés de Turquie, mais ne précise pas leur nationalité. La Turquie est un lieu de transit important pour les migrants en provenance du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique et qui veulent tenter d'entrer en Europe via la Grèce.

Plus de 3,6 millions de Syriens sont réfugiés en Turquie, et près de 300.000 Irakiens, ainsi qu'un nombre croissant d'Afghans.

Ces derniers mois, les autorités ont été accusées par certaines ONG d'avoir renvoyé de force certains réfugiés syriens en Syrie, mais le gouvernement assure ne procéder qu'à des retours volontaires.