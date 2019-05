Manoeuvres



L'armée turque a lancé lundi ce qu'elle présente comme le "plus grand exercice" de sa marine, se déroulant dans les trois mers qui bordent le pays, dans un contexte de tensions au sujet de l'exploration gazière au large de l'île divisée de Chypre. Une source au ministère de la Défense a indiqué à l'AFP que ces exercices, dont la prochaine tenue avait été annoncée la semaine dernière, avaient démarré lundi.

Selon l'état-major, 131 navires militaires, 57 avions et 33 hélicoptères seront en action lors de ces manoeuvres qui doivent s'achever le 25 mai, sur les mers Méditerranée, Egée et Noire.



Espionnage



Un employé iranien du centre culturel britannique (British Council) a été condamné à dix ans de prison pour "espionnage" au profit de la Grande-Bretagne, a indiqué lundi le porte-parole de l'autorité judiciaire, cité par l'agence Mizan.

"Un citoyen iranien en charge du bureau +Iran+ au sein du conseil culturel britannique appelé British Council a coopéré avec les agences d'espionnage anglaises", a déclaré Gholamhossein Esmaili, selon Mizan, l'agence de l'autorité judiciaire. Il a affirmé que l'homme avait fait des "aveux" et avait été "condamné à dix ans de prison".



Plainte



Des indigènes vivant sur les îles du Détroit de Torrès, dans le nord de l'Australie, ont déposé lundi une plainte inédite auprès du Comité des droits de l'Homme de l'ONU en accusant leur gouvernement d'inaction dans la lutte contre le changement climatique. Les indigènes du Détroit de Torrès affirment que le réchauffement du climat menace leur survie et que l'inaction des autorités australiennes constitue à ce titre une violation des droits de l'Homme, expliquent les avocats de l'ONG ClientEarth, qui les représentent.

Dans leur plainte, les indigènes demandent au Comité basé à Genève de déclarer que l'Australie, en vertu du droit international, doit réduire ses émissions de CO2. Selon eux, Canberra doit sortir du charbon en vue d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.