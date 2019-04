Brexit



La Première ministre britannique Theresa May a demandé un report du Brexit jusqu'au 30 juin 2019, dans une lettre envoyée vendredi au président du Conseil européen Donald Tusk. La cheffe du gouvernement informe dans cette lettre Donald Tusk que le Royaume-Uni demande une extension de l'article 50 du Traité de Lisbonne, qui régit le départ d'un Etat membre de l'UE, et propose que ce report se "termine le 30 juin 2019" au plus tard.

Donald Tusk a suggéré quant à lui vendredi un report "flexible" allant jusqu'à 12 mois, selon un haut responsable européen.

Le gouvernement britannique explique toujours chercher à obtenir un accord "qui permette au Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne avant le 23 mai 2019 et ainsi annuler (la participation aux) élections européennes, mais il continuera les préparatifs pour la tenue de ces élections si cela n'est pas possible".

"La politique du gouvernement a toujours été et reste de quitter l'Union européenne d'une manière ordonnée et sans retard injustifié", écrit Theresa May.



Rapatriement



L'Allemagne a rapatrié d'Irak plusieurs enfants de combattants jihadistes, ont indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères et un avocat, alors que cette question épineuse est au menu d'une réunion internationale à Paris.

Le rapatriement de ces enfants est une première en son genre en Allemagne, deux semaines après l'éradication du "califat" autoproclamé de l'EI en Syrie.

Ils sont au nombre d'une petite dizaine, selon le ministère des Affaires étrangères. Tous ont été placés auprès de proches.

Parmi ces mineurs figurent trois enfants, arrivés jeudi soir avec leur mère de 31 ans "à Stuttgart en provenance de la Turquie et immédiatement arrêtés à leur arrivée à l'aéroport", selon un communiqué de leur avocat Mahmut Erdem.

"Ma demande au gouvernement fédéral a été entendue", s'est-il félicité, demandant que "d'autres rapatriés doivent suivre".

Actuellement, Berlin est en contact avec huit autres ressortissants allemands emprisonnés en Irak.