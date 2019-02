Yémen



Les 75 observateurs civils de l'ONU en cours de déploiement au Yémen pourraient être basés à partir de mars sur un navire ancré dans le port de Hodeida (ouest), a-t-on indiqué mercredi au siège des Nations unies.

"C'est une solution envisagée", a indiqué à l'AFP une source au fait du dossier, confirmant une information du quotidien français Le Figaro.

A en croire ce journal, l'ONU aurait déjà arrêté son choix de navire en faveur d'un affrètement du bâtiment marchand MV Bluefort, long de 142 mètres et propriété de la société canadienne Bridgemans Services.

Le MV Bluefort est un ancien ferry construit en 1979, transformé en 2015 en hôtel avec 299 cabines, des bureaux, un auditorium et une plate-forme pouvant accueillir un hélicoptère.

Dans ses difficiles négociations avec les belligérants, l'ONU a recours depuis dimanche au large de Hodeida à un navire qui lui a permis de réunir des représentants des rebelles Houthis et du gouvernement yéménite.



Brésil



L'ex-président de gauche du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré depuis avril, a été condamné mercredi à 12 ans et 11 mois de réclusion pour corruption et blanchiment dans le cadre d'une autre affaire, a annoncé un tribunal.

Lula, qui a présidé la plus grande puissance d'Amérique Latine de 2003 à 2010, purge déjà une peine de 12 ans et un mois de prison à Curitiba (sud) pour corruption et blanchiment d'argent.

Un spécialiste de droit pénal a confirmé à l'AFP que ces deux peines pouvaient être cumulées, à partir du moment où elles ne totalisent pas 30 ans de réclusion, le maximum au Brésil.

Cette nouvelle condamnation porte sur des travaux financés par deux groupes de BTP pour le compte de l'ex-président dans une propriété rurale à Atibaia, dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est).

Ces travaux auraient été effectués en échange de contrats avec le groupe étatique pétrolier Petrobras.

Lula a toujours réfuté ces accusations, assurant que la ferme d'Atibaia ne lui appartenait pas et qu'elle était enregistrée au nom d'un de ses proches, Fernando Bittar.