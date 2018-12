Explosion



Un engin incendiaire artisanal a explosé jeudi matin devant une église située dans le quartier chic de Kolonaki, dans le centre d'Athènes, blessant légèrement un policier et le gardien de l'église, a-t-on appris de source policière.

L'explosion survenue à 07H10 locales (05H10 GMT) a eu lieu au moment où le policier, prévenu par le gardien de l'église, s'est rendu sur place et était en train d'examiner un paquet "suspect" que ce dernier avait auparavant découvert devant l'église, selon la même source.

Le paquet était placé, selon les premières informations, sur l'une des ruelles perpendiculaires entourant l'église de Saint-Denis, située sur l'une des principales rues à la fois commerciale et résidentielle du quartier de Kolonaki, selon la même source.

Le policier a été hospitalisé avec des blessures légères au visage et aux mains. L'employé de l'église, également blessé légèrement, a été transféré vers un hôpital proche.



Commerce



Une délégation de représentants américains se rendra à Pékin lors de la semaine débutant le 7 janvier pour tenter d'avancer dans les négociations commerciales après la trêve engagée début décembre par les présidents Donald trump et Xi Jinping, affirme mercredi l'agence Bloomberg.

Menée par le représentant adjoint pour le Commerce, Jeffrey Gerrish, la délégation inclura également le sous-secrétaire au Trésor en charge des affaires internationales, David Malpass, précise l'agence, citant des sources proches du dossier.

Il s'agira de la première rencontre officielle sur le sujet entre des représentants des deux pays depuis que les chefs d'Etat américain et chinois ont convenu, en marge d'un sommet du G20 à Buenos Aires, de se donner un répit jusqu'au 1er mars dans le conflit commercial qui les oppose.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He s'est en revanche entretenu le 10 décembre au téléphone avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant pour le Commerce Robert Lighthizer des moyens à mettre en oeuvre pour appliquer le "consensus" auquel étaient parvenus les deux dirigeants.