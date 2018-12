Attentat



Au moins deux personnes ont été tuées mardi dans l'explosion d'une voiture piégée à Tal Afar, dans le nord de l'Irak, un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), ont indiqué un responsable local et une source de sécurité.

Le véhicule "a explosé à proximité d'un café du quartier de Ras al-Jadah, dans le centre de Tal Afar", ville située à environ 70 km de Mossoul, a déclaré un responsable de cette municipalité, Abdel Al Abbas.

L'explosion a fait deux morts et 11 blessés, a-t-il ajouté, un bilan confirmé par le commandement conjoint des opérations (JOC), une structure supervisant les opérations de sécurité dans le pays.

Le groupe jihadiste Etat islamique a revendiqué l'attentat sur la messagerie Telegram.

Il s'agit de la première attaque revendiquée par l'organisation jihadiste depuis qu'elle a été chassée de Tal Afar par les forces irakiennes en août 2017.



Explosion



Trois étudiants ont été tués mercredi dans une explosion survenue lors d'une expérience dans un laboratoire de l'Université Jiaotong de Pékin, ont annoncé les pompiers de la capitale chinoise.

L'explosion s'est produite vers 9H30 (01H30 GMT) alors que des étudiants du département d'ingénierie environnementale procédaient à une expérience ayant trait au traitement des eaux usées, ont ajouté les pompiers dans un communiqué publié sur le site de microblog Weibo.

"A 9h34, le centre de commandement de la ville a été alerté de l'explosion dans le laboratoire du bâtiment 2 de la zone est du campus et a immédiatement dépêché huit équipes de pompiers et 30 véhicules sur place", ont-ils indiqué.

L'explosion a déclenché un incendie qui a été maîtrisé vers 10H20, selon la même source qui n'a pas donné d'autres précisions.

Des images diffusées par les médias chinois montrent un bâtiment d'un étage, noirci, dont les fenêtres ont disparu, bordant une cour blanche de la neige carbonique des pompiers. Des explosions accidentelles surviennent régulièrement en Chine, généralement dans le domaine industriel.