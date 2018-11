Attaque



Six civils et un rebelle ont été tués lors d'une attaque attribuée au groupe armé ADF dans la nuit de lundi à mardi dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources civiles et militaires.

Plusieurs milliers de personnes ont marché mardi matin à Beni pour exprimer leur colère contre l'insécurité, a constaté un correspondant de l'AFP. L'attaque a visé Oicha à 30 km au nord de Beni, cible régulière de raids attribués aux Forces démocratiques alliées (ADF), historiquement des rebelles musulmans ougandais.

"Les ADF ont fait incursion dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont été repoussés par l'armée mais, malheureusement, ils ont tué six civils et l'armée a tué un ADF", a expliqué à l'AFP Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni dans la province du Nord-Kivu.

Le bilan a été confirmé par le porte-parole de l'armée, le capitaine Mak Hazukay.

Selon un habitant d'Oïcha, Jonas Mbulete, les ADF ont également "brûlé cinq maisons" lors de cette attaque.



Espionnage



Un cadre du Sénat a-t-il secrètement collaboré avec la Corée du Nord? Un haut fonctionnaire de la Chambre haute du Parlement a été arrêté par les services de renseignement pour des soupçons d'espionnage au profit du régime dictatorial de Pyongyang.

Interpellé dimanche soir, cet homme a été placé en garde à vue dans une enquête ouverte en mars par le parquet de Paris pour "recueil et livraison d'informations à une puissance étrangère, susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation", a indiqué lundi une source judiciaire, confirmant une information de l'émission Quotidien. Placé en garde à vue à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), Benoît Quennedey est interrogé par les services du renseignement qui cherchent à savoir s'il a effectivement "fourni" des informations confidentielles au régime paria de Pyongyang, a précisé une source proche de l'enquête.