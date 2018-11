Terrorisme



Des organisations affiliées au groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont affirmé qu'il y aurait de nouvelles opérations contre l'Australie et d'autres pays occidentaux dans des affiches représentant l'attaque au couteau perpétrée à Melbourne la semaine dernière.

"Australie, ne croit pas que tu es épargnée par nos attaques", peut-on lire sur une affiche mise en ligne mercredi par la Fondation média Dera' al Sunni (bouclier sunnite), selon le Centre américain de surveillance des groupes islamistes et extrémistes Site.

Une photo du véhicule incendié par l'assaillant vendredi à Melbourne, grande ville du sud de l'Australie, y figure aussi.

Hassan Khalif Shire Ali, 30 ans, d'origine somalienne, avait tué une personne et blessé deux autres à coups de couteau avant d'être abattu par la police. Il avait au préalable incendié son véhicule rempli de bouteilles de gaz.

Une autre affiche mise en ligne et citée par Site montre une photo tirée des réseaux sociaux où l'on voit l'auteur en train d'essayer de porter des coups de couteau à un policier.



CEDH



La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu jeudi le caractère politique des poursuites engagées à plusieurs reprises contre Alexeï Navalny, l’un des principaux opposants russes à Vladimir Poutine et figure de proue de la lutte anti-corruption.

La grande chambre de la Cour de Strasbourg, dont les arrêts sont définitifs, a par ailleurs confirmé le jugement de première instance en condamnant la Russie pour violation du droit de réunion, détention arbitraire et procès inéquitable concernant son interpellation lors de sept manifestations entre 2012 et 2014 et pour six des sept condamnations dont il a fait l'objet.

Elle conclut en outre, par 14 voix contre trois, à une violation de l’article 18 de la Convention européenne des droits de l’Homme, très rarement reconnue, en constatant que la loi a été appliquée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle était prévue, à savoir des fins politiques.