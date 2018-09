Naufrage



Deux migrantes ont péri au large des côtes turques et seize autres migrants, dont huit enfants, ont été secourus lundi après le chavirage de l'embarcation qui les transportait, ont indiqué les gardes-côtes turcs.

Les gardes-côtes ont précisé dans un communiqué être intervenus après avoir été prévenus à 00H57 lundi de la présence de migrants en situation irrégulière au large de Bodrum (sud-ouest).

Ils ont secouru 16 migrants, dont 8 enfants, et repêché les corps sans vie de deux femmes, selon le communiqué.

Quinze des personnes secourues sont de nationalité irakienne, et une seizième est originaire de Syrie.

D'après les témoignages des migrants, 19 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation et les recherches se poursuivaient dans la matinée pour retrouver une femme qui manque à l'appel, ajoutent les gardes-côtes.

Selon l'agence étatique Anadolu, le bateau se dirigeait vers la Grèce.



Agressions



Un policier a été légèrement blessé à la tête lundi matin à Bruxelles par un homme qui lui a donné un coup de couteau, aucune indication ne laissant cependant penser qu’il s’agisse d’un acte terroriste, a-t-on appris auprès du parquet de Bruxelles.

L’auteur du coup de couteau a lui été touché d’une balle à la jambe et d’une autre au torse par trois tirs de riposte d’un collègue du policier blessé, selon un communiqué du parquet.

Le suspect, dont l’identité n’est “pas encore confirmé”, se trouve “dans un état critique”. Le mobile reste “inconnu”, a-t-on ajouté de même source.

Les enquêteurs n’ont “aucune indication qu’il s’agirait d’un acte terroriste”, a précisé le parquet.

Les faits ont eu lieu vers 9H15 (7H15 GMT) près du parc Maximilien, principal point de convergence à Bruxelles de centaines de migrants — en bonne partie soudanais et érythréens — en transit vers le Royaume-Uni.