Burkina Faso



Au moins sept membres des forces de l'ordre burkinabè ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal dans la nuit de lundi à mardi, quinze jours après la mort de six personnes dans des circonstances similaires dans la même région.

Selon un communiqué du gouvernement, "sept agents des FDS (Forces de défense et de sécurité)" ont été tués, et six ont été blessés, dont deux sont dans un état instable. Les blessés étaient en voie d'évacuation par avion vers Ouagadougou.

Selon une source sécuritaire, les "sept soldats, membres d'une équipe mixte (gendarmes et militaires), qui allait en renfort à Pama (est), ont péri lorsque leur véhicule a sauté sur un engin explosif artisanal".



Iran



L'Iran a arrêté des "dizaines d'espions", a déclaré le ministre du Renseignement, laissant également entendre que son pays avait placé par le passé un agent au sein d'un gouvernement israélien, ont rapporté mercredi des médias iraniens.

"A la fois financièrement et par d'autres moyens, nos ennemis tentent d'obtenir des informations sur notre pays", a affirmé le ministre Mahmoud Alavi lors d'un entretien avec la télévision d'Etat.

Il n'a toutefois pas précisé sur quelle période avaient eu lieu les arrestations "d'espions" ni pour quels pays ou entités ces derniers sont soupçonnés d'avoir agi.

Les "ennemis" de l'Iran "agissent en espionnant et en s'infiltrant. Heureusement, la section de contre-espionnage est l'une des plus fortes de notre ministère", a-t-il ajouté.

Le ministre a notamment indiqué que l'Iran avait placé un agent "dans le gouvernement d'un pays qui a un service de renseignement très puissant".