Espagne



Un Algérien de 29 ans, armé d'un couteau, a été tué lundi alors qu'il attaquait les agents d'un commissariat de Cornellà de Llobregat, ville proche de Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne, a annoncé la police.

"Un homme armé d'une arme blanche est entré ce matin dans le commissariat de Cornellà pour attaquer les agents, l'agresseur a été abattu", a annoncé la police régionale de Catalogne sur son compte Twitter.

Selon des sources policières antiterroristes, l'homme, un ressortissant algérien de 29 ans qui réside dans la commune de Cornellà, est entré dans le commissariat en criant "Allah akbar" (Dieu est le plus grand) avant d'être abattu dans le hall du commissariat.

Les faits se sont produits peu avant 06H00 (04H00 GMT), selon la police. Le cadavre a été retiré du commissariat vers 08H15 GMT, a constaté l'AFP.

Des agents de police se sont par ailleurs rendus au domicile de l'agresseur présumé.



Afghanistan



Les talibans ont enlevé des dizaines de passagers qui se trouvaient dans trois bus dans la province de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, a annoncé lundi un porte-parole du gouverneur de la province.

Les bus effectuaient une liaison entre la province de Takhar et la capitale, Kaboul.

"Les bus ont été arrêtés par les talibans, les passagers ont été contraints de descendre et ils ont été conduits vers une destination inconnue", a précisé le porte-parole, Esmatoullah Mouradi.

Les talibans ont confirmé qu'ils détenaient "trois bus avec des passagers".

"Nous avons décidé de saisir les bus après que nos services de renseignement ont révélé qu'un certain nombre d'hommes travaillant avec les forces de sécurité afghanes se rendaient à Kaboul dans ces bus", a dit Zabinoullah Moudjahid, un porte-parole des talibans.

Un membre du Conseil de la province de Kunduz a déclaré que "300 à 400 passagers" pouvaient se trouver dans les bus.