Election



Le résultat d'une élection test dans une circonscription de l'Ohio, qui avait soutenu largement Donald Trump en 2016, restait extrêmement serré mercredi, un signe de mauvais augure pour le président américain Donald Trump avant le scrutin de mi-mandat en novembre.

Même si le républicain Troy Balderson, en tête de 0,9 point avec 1.700 voix -50,2% contre 49,3-, a proclamé sa victoire sur le démocrate Danny O'Connor pour un siège à la Chambre des représentants, aucun résultat officiel n'a été donné en attendant le dépouillement de quelques milliers de votes par correspondance.

La circonscription de l'Ohio en jeu mardi, une banlieue aisée de la capitale de l'Etat, Columbus et dont la population est à 88% blanche, était sous le contrôle des républicains depuis plus de trois décennies.

Et Donald Trump y avait enregistré une avance de 11 points lors de l'élection présidentielle.



Arrestation



Un haut responsable de l'opposition zimbabwéenne, Tendai Biti, a été arrêté mercredi matin à la frontière zambienne alors que son parti conteste les résultats de l'élection présidentielle remportée par le sortant Emmerson Mnangagwa.

"Il a été arrêté à la frontière zambienne", a affirmé à l'AFP son avocat Me Nqobizitha Mlilo, précisant par SMS que l'ancien ministre cherchait "l'asile" politique chez le voisin zambien.

Les autorités zimbabwéennes n'ont pas confirmé l'arrestation de cette figure de l'opposition.

Ancien ministre des Finances du gouvernement d'union nationale (2009-2013), M. Biti est recherché par la justice, accusé d'incitation à la violence, selon le journal pro-gouvernemental The Chronicle. Son entourage avait dénoncé la présence de forces policières autour du domicile de sa mère à Harare.