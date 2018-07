Enlèvement



Au moins 36 femmes et enfants ont été enlevés par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) lors de son attaque meurtrière la semaine dernière dans la province méridionale de Soueida en Syrie, a annoncé lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Ces femmes et enfants de la communauté druze, majoritaire dans la province, ont été kidnappés lors des assauts coordonnés menés par les jihadistes le 25 juillet et qui ont fait plus de 250 morts, selon l'OSDH. L'ONG et un site d'information local, Soueida24, ont fait état de 20 femmes et 16 enfants enlevés.



Enquête



La police égyptienne enquête sur la mort dans des circonstances "non-élucidées" d'un évêque copte dont le corps a été retrouvé dimanche dans son monastère au nord-ouest du Caire, a annoncé l'Eglise copte dans un communiqué.

Selon une source sécuritaire, l'enquête en cours vise à déterminer les causes de la mort, "le corps du défunt ayant été trouvé dans un couloir du monastère avec des blessures à la tête".

L'évêque Epiphanius dirigeait le monastère Saint-Macaire de Scété, à Wadi el-Natrun.

A la suite de son décès dans des "circonstances non élucidées (...), les autorités ont été convoquées et une enquête est en cours", selon le communiqué de l'Eglise posté sur Facebook dimanche soir.

Le corps de l'évêque a été transféré au médecin légiste et une autopsie doit être pratiquée lundi afin de déterminer s'il s'agit ou non d'un meurtre, a précisé la source sécuritaire.

Les coptes, minorité chrétienne représentant environ 10% des 97 millions d'habitants en Egypte, ont été particulièrement visés par des attentats.

Le 9 avril 2017, en pleine célébration du dimanche des Rameaux, des kamikazes du groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont attaqué deux églises du nord de l'Egypte, à Tanta et à Alexandrie, faisant 45 morts. En décembre 2016, 29 personnes ont été tuées dans une attaque similaire contre une église du Caire.