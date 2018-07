Catalogne



L'ex-président de la région Catalogne Carles Puigdemont, en Allemagne depuis quatre mois, a annoncé mercredi qu'il retournerait "ce week-end" en Belgique après le retrait par la justice espagnole du mandat d'arrêt européen contre lui.

"Ce week-end, je retournerai en Belgique", a annoncé l'indépendantiste dans une conférence de presse à Berlin, ajoutant que désormais son "activité politique se basera en Belgique".

Carles Puigdemont avait quitté l'Espagne pour la Belgique après une proclamation d'indépendance de la Catalogne le 27 octobre, point d'orgue d'une grave crise politique entre cette région et l'Etat espagnol.

Il avait été arrêté en Allemagne, à son retour d'un déplacement en Finlande, sur la base d'un mandat d'arrêt européen lancé par l'Espagne après la tentative de sécession de cette région.

Neuf dirigeants indépendantistes poursuivis comme lui mais ayant choisi de rester en Espagne ont eux été placés en détention provisoire.



Birmanie



Au moins 27 personnes sont portées disparues après un glissement de terrain dans une mine de jade dans le nord de la Birmanie, où les pluies de mousson compliquent les recherches, a-t-on appris mercredi auprès de la police locale.

L'accident a eu lieu mardi à l’Etat Kachin, une région montagneuse au coeur de l'industrie du jade, où se produisent régulièrement des catastrophes de ce type.

"Nous n'avons pas encore trouvé de corps, nous allons encore chercher aujourd'hui avec la Croix-Rouge et les pompiers", a déclaré à l'AFP le policier Aung Zin Kyaw, précisant que les victimes appartenaient pour la plupart à l'ethnie Rawang.

Composée de quelques 70.000 membres, les Rawang, majoritairement chrétiens, sont l'une des plus petites minorités ethniques de Birmanie. Ils vivent dans le nord du pays et sont souvent employés dans les mines de la région.